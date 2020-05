Daily Express – Il Chelsea non eserciterà il riscatto per Boga

Il Daily Express parla del Chelsea, più precisamente di Jeremie Boga, esterno del Sassuolo in prestito proprio dal club londinese.

Il giocatore con all’attivo otto reti e quattro assist in stagione ha impressionato molto e il Napoli è sulle sue tracce già da un po’.

Il Chelsea, proprietario del cartellino, potrebbe esercitare una clausola di 15 milioni di euro per portare Boga sotto la guida di Lampard, ma il quotidiano inglese riporta che queste non sono le intenzione del club e che quindi il Napoli può avere il via libera per acquistare questo giovane talento.