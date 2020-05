Udinese, il ds assicura: “Protocollo Figc complicato, in Germania invece..”

Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese calcio, si esprime sulla difficile applicazione del protocollo e lo fa a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Noto delle stranezze e delle difficoltà in questo protocollo. Fosse per me giocherei domani, almeno allieteremmo qualche sofferenza degli italiani”.

“Sarei molto più incline a seguire le norme usate in Germania: lì hanno stabilito che in caso di positività per un calciatore, questo andrebbe in quarantena da solo. La nostra Figc ha annunciato, invece, che in caso di positività fermerebbe il campionato”.