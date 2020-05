Marco Valentini, prefetto della città di Napoli, aggiunge e chiarifica- a Radio Kiss Kiss Napoli – alcune informazioni circa la riapertura:

“Per ora di certo abbiamo solo le disposizioni governative. Ogni regione adotterà un proprio regolamento ed è probabile che non ci sia omogeneità tra i vari enti regionali.

Per quanto ci riguardi, le linee guida per le riaperture dei negozi verranno dettate lunedì ma purtroppo, come preventivabile, i contatti e gli eventi con il pubblico come gli accessi allo stadio non saranno inclusi”.