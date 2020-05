Non solo Napoli, Boga sul taccuino di altri tre club!

Non solo il Napoli sulle tracce di Jeremie Boga: il francese classe ’97 attualmente in forza al Sassuolo sta facendo così bene in Emilia da attirare su di sè l’attenzione di diversi altri top club europei.

Ceduto al Sassuolo dal Chelsea, che conserva un diritto di ‘recompera’ fissato a 15 milioni di euro al termine della stagione, l’attaccante da 49 presenze e 11 reti in neroverderde sarebbe sul taccuino anche di Atalanta, Borussia Dortmund e Siviglia.

A confermarlo è stata l’edizione odierna della Gazzetta di Modena.