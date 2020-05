Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio 24’, soffermandosi sulle ultime dichiarazioni di Giorgio Chiellini nel suo libro da pochi giorni uscito:

“L’odio di Chiellini per l’Inter? Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche dall’altra parte è così. A me in passato è capitato con il Napoli perché ci dividevamo il primato, ma qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così”.