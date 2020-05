Secondo il quotidiano francese L’Equipe il Napoli sarebbe sulle tracce di Enzo le Fée, il centrocampista francese classe 2000 è sul taccuino di molti dirigenti sportivi. Il giocatore milita attualmente nel Lorient, squadra di Ligue 2, ed il suo contratto lo lega alla squadra francese fino al 2023. Il centrocampista è seguito anche dall’Atalanta, il costo del cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Il quotidiano sportivo lo paragona ad Andres Iniesta per qualità tecniche e visione di gioco. Il calciatore in questa stagione ha giocato 26 partite ed ha ricevute diverse convocazioni dalla nazionale under 20 francese.