Secondo La Gazzetta Dello Sport sulle tracce di Dries Mertens ci sarebbe anche la Roma. Nell’edizione online infatti, la testata ha rivelato un interessamento non di poco conto della società capitolina nei confronti del trentenne belga. Infatti, l’attaccante attualmente in forza al Napoli è il sogno di Fonseca che ha “ordinato” a Petrachi di prenderlo. Unico problema della Roma è il budget che aumenterebbe solamente con l’acquisto della società giallorossa da parte di Friedkin o di altri imprenditori. Il Napoli quindi dovrà combattere non solo con l’Inter, ma a quanto pare anche con la Roma che è sempre in agguato per Mertens.