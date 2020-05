Con la ripresa del campionato il Napoli torna quindi a sperare di c’entrare l’obiettivo stagionale: far parte della prossima Champions League.

Attualmente il Napoli si trova al sesto posto con 39 punti, complice un inizio di stagione con Ancelotti in panchina disastroso. Gattuso e compagni ci credono, anche perché prima della pandemia gli azzurri avevano dato prova di ripresa sul piano fisico e sopratutto del gioco.

9 punti i attuali che separano il Napoli dal 4 posto in classifica, il che vuol dire accesso alla prossima Champions. Fondamentale per poi iniziare la tanto attesa rivoluzione in casa Napoli che verrà nel mercato estivo.

A tal proposito tutti si chiedono che rivoluzione sarà? Che obiettivi ha in mente la società per il prossimo ciclo? Il timore di tutti è un certo ridimensionamento del Napoli, il che non sarebbe utopia e i motivi sono: