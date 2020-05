Secondo Gianluca Di Marzio Mertens sta ancora aspettando la risposta di Aurelio De Laurentis. L’esperto di calciomercato riferisce che la priorità del belga è quella di rimanere a Napoli, le richieste di Dries per rinnovare altri 2 anni sono 4,5 milioni di euro netti a stagione, cioè 2,5 milioni in più rispetto allo scorso contratto. De Laurentiis però vista l’età di Mertens ha rifiutato facendo intervenire le possibili acquirenti, tra cui soprattutto l’Inter che secondo le ultime notizie ha offerto al belga 5 milioni di euro all’anno. Quindi è tutto nelle mani di ADL che accettando le richieste di Mertens e le suppliche dei tifosi napoletani potrebbe far restare per altri 2 anni il “belga napoletano”.