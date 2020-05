Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i propri profili social nella consueta diretta del venerdì:

“La regione Campania si è dimostrata la più efficiente nonostante gli aiuti minimi dello stato per ciò che concernono i fondi della Sanità nazionale: qui ci è stato fornito 1 tampone ogni 50 abitanti, in Veneto 1 ogni 16 per fare un rapporto.

Confini chiusi? Almeno sino alla fine di maggio la Campania lo sarà: risulterà possibile spostarsi nella nostra regione unicamente per comprovate esigenze lavorative o di salute. Vogliamo riaprire tutto, spingiamo per questo, ma definitivamente, non vogliamo forzare i tempi e tornare indietro la settimana successiva.



La Fase 2 è la più complicata, preoccupa il fatto che in Italia sia passato quasi il messaggio dell’emergenza superata, quando in realtà non è così, la mascherina resta obbligatoria per garantire la sicurezza minima”.