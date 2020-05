GdS – Spunta la possibile data per la finale di Coppa Italia: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, se realmente la Serie A dovesse ripartire il 13 giugno, ci sarebbe il tempo necessario per organizzare anche la Coppa Italia. Infatti, dato che la deadline per il campionato è fissata al 2 agosto, sarebbero davvero pochissimi i turni infrasettimanali disponibili per svolgere le due semifinali di ritorno: Juventus-Milan e Napoli-Inter.

Per questo motivo, nell’assemblea di Lega, sono state fissate le uniche due date disponibili per le semifinali cioè 30 giugno e 1 luglio. La finale, se tutto verrà confermato dal premier Conte e dal Consiglio dei Ministri, verrà giocata invece il 22 luglio.