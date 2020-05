Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha deciso di congelare anche gli stipendi di maggio. La scelta ha scontentato diversi azzurri.

In realtà il patron azzurro De Laurentiis pare restio solo perchè vuole aspettare ufficialmente le prossime mosse del Governo per poi decidere se congelare definitivamente oppure no.