Cristiano Giuntoli continua a cercare la punta del Napoli per la prossima stagione. Con Milik sul piede di partenza e la situazione contrattuale di Dries Mertens ancora in stallo, il DS azzurro corre ai ripari. Fra i nomi più interessanti ci sono Azmoun dello Zenit e Orsolini del Bologna. Nonostante le parole dure del suo agente, a Radio Kiss Kiss (Qui per saperne di più), gli azzurri continuano a tenere d’occhio il talento di proprietà del Bologna. Qui un focus su di lui.

Nato ad Ascoli nell’aprile del 1997, sin giovanissimo gioca nella squadra della sua città come trequartista. A 7 anni entra nella squadra dei pulcini dell’Ascoli. Dal 2004 al 2014 milita nelle giovanili, ma nella stagione 2014-15 esordisce in Lega Pro. A fine stagione il club guadagna la promozione in Serie B e viene aggregato ufficialmente alla prima squadra da mister Mangia. Nel campionato cadetto esordisce nel marzo 2016. Quell’annata riuscì a totalizzare 9 presenze, senza mai segnare. La stagione successiva sarà quella della svolta, infatti con l’Ascoli gioca 41 partite e segnò 4 gol, attraendo l’interesse di Napoli, Milan e Juventus.

Sarà però il club futuro campione d’Italia a comprare il giocatore battendo la concorrenza degli azzurri e dei rossoneri. In bianconero non farà nemmeno una presenza, e Paratici lo cederà in prestito all’Atalanta nella stagione 2017-18. Con i nero-azzurri però non farà faville solo 7 presenze con Gasperini, e a gennaio 2018 approderà a Bologna. Con i rossoblu nei primi 6 mesi riuscirà a giocare ben 35 partite e marcherà 8 gol. Quest’anno però è stata la stagione del rilancio. Con mister Mihajlovic, fino a prima della sosta 26 presenze e 7 gol.

Con un mancino letale, Riccardo Orsolini è un attaccante molto tecnico e veloce. Forte negli inserimenti, è un esperto nello sgusciare tra le difese e sfruttare la conclusione col piede preferito. Forte fisicamente, è bravo sia con i piedi che di testa. Alto 1,83 cm è molto rapido con e senza palla al piede, agile e con una notevole capacità nel controllo della palla, da sempre a suo agio sulla fascia come esterno destro, anche se diverse volte in carriera ha giocato come seconda punta. Nonostante sia una punta con un’ottimo tiro dalla distanza, non rinnega assist per i compagni, quest’anno ben 4.

Il costo del suo cartellino, stando a Transfermarket, si aggira intorno ai 20 milioni. Il suo agente però, Donato Di Campi, ha parlato chiaro ieri a Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club azzurro. Ospite della redazione ha specificato la volontà del suo assistito di restare al Bologna nonostante l’interesse di una squadra di alto valore come il Napoli.