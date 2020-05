Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha scritto alcune considerazioni su Twitter in merito alle ultime polemiche attorno ai ritiri di Serie A: “Mi sembra strano che si sia aperto un fronte anti ritiro, anche perché ho letto il protocollo e non mi sembra che si dica che sia obbligatorio come invece lo è la quarantena, che si potrebbe fare, però, anche a casa. Per quanto riguarda il Napoli in due mesi nessun positivo tra i giocatori, staff e dirigenti. Almeno 50 persone. Tutto pronto lunedì a Castel Volturno per la trasformazione degli allenamenti dalla forma individuale a quella in gruppo. La rigida applicazione del protocollo per l’assoluta sicurezza di calciatori e staff non impedirà agli azzurri di essere pronti da subito per la ripresa dei lavori tutti assieme”.