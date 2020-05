Umberto Calcagno, vice presidente AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una diretta su Instagram. Ecco le sue parole:

“Insieme agli altri membri dell’AIC abbiamo analizzato le varie bozze del protocollo. Sappiamo però che il calcio è uno sport di contatto e le decisioni devono essere prese prima dal comitato tecnico-scientifico. Dal punto di vista economico, siamo favorevoli alla ripresa in quanto i calciatori guadagnano grazie al calcio, e chi non guadagna tanto quanto alcuni si troverebbe in grosse difficoltà. Ma penso anche che abbiamo delle responsabilità sul futuro del calcio in Italia, poichè dovremmo evitare l’iscrizione di società che garantiscano il proprio impegno nelle competizioni”.

“Ripresa in campi neutri? Sarebbe un problema per i giocatori perchè bisognerebbe andare in ritiro per un periodo prolungato, e si metterebbero in difficoltà le famiglie”.