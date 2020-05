“Non c’è calcio senza i tifosi. E non può essere solo un’industria, con le società tenute in scacco dalle pay-tv. Business e interessi personali porteranno alla morte del calcio. Tutta l’Europa affronta una crisi senza precedenti, in questo momento l’obiettivo principale è la salute pubblica” recita il documento firmato dagli ultras di mezza Europa. Come possiamo notare, i tifosi della maggior parte delle squadre europee sarebbero contrari alla ripresa del campionato a porte chiuse. Per quanto riguarda la Serie A, a questo documento hanno posto le firme gli ultras di Atalanta, Bologna, Brescia, Napoli, Juventus, Udinese, Genoa, Sampdoria e SPAL.