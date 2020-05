Spadafora: “Ho parlato con altri ministri europei per linea comune! Ripresa? A queste condizioni”

Il ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della situazione del calcio italiano, lasciando le seguenti dichiarazioni:

“Ho parlato con tutti i ministri europei per avere una linea comune. Ci sono state importanti valutazioni dal Cts per quanto riguarda il calcio con le seguenti decisioni: obbligo di quarantena per la squadra in caso di contagio e responsabilità ai medici per il rispetto delle normative.

Serie A: “Se il campionato riprenderà sarà perché i protocolli e le condizioni lo permetteranno. L’incertezza non riguarda soltanto l’Italia, anche la Germania ha aspettato lo sviluppo degli eventi per poi decidere di ripartire”.

Supermercato: “Qualcuno ha anche fatto il paragone con i supermercati e il perché se un membro del personale è positivo si chiude tutto. Nel supermercato, infatti, è possibile mantenere il distanziamento e usare le mascherine, nel calcio è praticamente impossibile poiché è uno sport dove il contatto fisico è inevitabile”.