“Off limits”, nel senso più stringente e letterale dell’ espressione. Il Training Center del Napoli è una fortezza inaccessibile e ieri mattina è stata monitorato con grande circospezione perfino il blitz degli analisti dell’ Università Federico II, arrivati in sede per sottoporre al terzo tampone in 7 giorni.

Lo impone il rigido protocollo messo a punto da Aurelio De Laurentiis, che ha due ottime ragioni per evitare un caso di positività all’ interno della squadra. Al di là della sua volontà di tutelare al meglio la salute di Insigne e compagni, infatti, il presidente è schierato in prima fila nel braccio di ferro per la ripresa del campionato e proprio per questo non può permettersi passi falsi. Sbattere le porte in faccia alla pandemia del coronavirus, del resto, è il modo più efficace per dimostrare alle istituzioni – sportive e non – che presto ci saranno davvero le premesse per autorizzare il sospirato via libera all’ attività agonistica. De Laurentiis non ha mai perso le speranze di portare a termine la stagione e la frenata dei contagi lo ha reso ancora più determinato e agguerrito.

Insigne e i suoi compagni sono rigorosamente da soli: ognuno al volante della propria vettura, in tenuta da allenamento, con la mascherina sul volto e i finestrini abbassati. Un colpo di clacson è il segnale al custode, incaricato di aprire la sbarra solamente a chi è autorizzato. Il distanziamento continua poi negli allenamenti. In ognuno dei tre campi Gattuso ha allestito infatti 6 postazioni, a venti metri una dall’ altra. Fino a sabato si andrà avanti così, in attesa del via libera per le sedute collettive. La Fase 2 – se Governo e Figc troveranno un compromesso – scatterà il 18 maggio col maxiritiro di due settimane.

Fonte: Repubblica