Il 31 gennaio 2008 arrivò in maglia azzurra un portiere argentino di grande prospettiva e di cui si parlava un gran bene, Nicolas Navarro. All’epoca aveva 23 anni e fu acquistato dal Napoli per 2.5 milioni di euro dopo aver esordito nell’Argentinos Juniors. Fu il primo portiere straniero nella storia del Napoli ed esordì in Serie A contro il Torino in una gara persa per 2-1. Totalizza in due anni 22 presenze in serie A ed esordisce anche in coppa Uefa contro il Benfica. Nel 2009 viene ceduto in prestito al River Plate, una volta ritornato in azzurro rescinde il contratto e torna nell’Argentinos Juniors. Attualmente milita nel San Lorenzo in Argentina.

Arrivò in azzurro con grandi aspettative, ma non è mai riuscito a mantenerle. Di lui si ricordano i due errori commessi nella stessa partita contro la Sampdoria, con due calci di punizione di Angelo Palombo non certo irresistibili che non riuscì a respingere.

Navarro si aggiunge alla lunga lista di coloro che potevano lasciare un grande segno nella storia azzurra, ma non l’hanno fatto.