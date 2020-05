Napoli, quarto giorno di allenamento per gli azzurri: il report

Il Napoli è tornato in campo, a Castel Volturno, per il quarto giorno di allenamento individuale. Gli azzurri hanno svolto lavoro aerobico, atletico e tecnico, con sedute alternate, sui tre campi che ha a disposizione il club azzurro, nel centro tecnico.

Il report:

“Quarto giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center.

Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. Chiusura con esercizi di scarico. Le sedute si sono svolte, in maniera alternata, sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato i giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate”.