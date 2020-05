Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sull’interesse del club azzurro per Ciro Immobile:

“Per le caratteristiche, Immobile sarebbe il profilo ideale per l’attacco del Napoli. Per quello che vedo, però, resta un’operazione molto difficile, perchè il giocatore si trova benissimo alla Lazio e sta vivendo un periodo importante, con la maglia biancoceleste. Per questo motivo penso che resterà a Roma, anche se intrigato dalla possibilità di tornare nella sua città nativa”.