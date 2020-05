Tuttosport: “Per Milik e Icardi sono giorni caldi. Svolta vicina…”

Tuttosport questa mattina ha riportato interessanti retroscena in merito al futuro di Milik e Icardi. Per i due attaccanti infatti già entro fine mese potrebbe arrivare la svolta. L’attaccante polacco non prolungherà l’accordo col Napoli. Nelle prossime due settimane l’ entourage dell’ attaccante si confronterà con il Napoli e probabilmente sarà presa una decisione finale.

Visti i precedenti di Dries Mertens e José Maria Callejon, tanto al Napoli quanto a Milik risulterà conveniente pianificare il futuro in anticipo. Arek preferirebbe riabbracciare Sarri alla Juventus. Milik è in pole position, ma la Juventus non molla nemmeno Icardi, nove per eccellenza e appena un anno più vecchio del polacco. Entro fine mese sarà chiaro se il Psg riscatterà l’ argentino dall’ Inter.

Un valzer di punte che dunque sembra destinato a risolversi a breve.