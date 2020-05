Durante la conferenza stampa che si è tenuta questa sera, Giuseppe Conte ha parlato anche del turismo e dello spostamento tra regioni. Queste le sue parole:

“Non accettiamo accordi bilaterali a livello europeo per quanto riguarda il turismo, perchè significherebbe che nell’Unione Europea un comparto del turismo sia regolato da accordi e non possiamo permettercelo, visto che il turismo copre il 13% del PIL del nostro Paese. Sullo spostamento tra regioni, le Regioni ci hanno chiesto di aspettare ancora e mi sembra giusto che, almeno in questa prima fase di riapertura, gli spostamenti interregionali siano limitati al minimo“.