Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha parlato delle scelte di Spadafora:

“Il question time parlamentare è servito solo a far dire a Spadafora quello che già si sapeva, ma nel frattempo si è coperto di ridicolo. Vuole chiudere il calcio per i sondaggi fatti, ma perchè non esce allo scoperto dicendo che il calcio è uno strumento politico? Quando il calcio fallirà voi non ci sarete“.