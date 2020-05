Edinson Cavani è in scadenza con il PSG e probabilmente a fine anno non rinnoverà il contratto con il club parigino. Su di lui ci sono vari club, anche importanti, così come il Napoli, con il quale la telenovela sembra non avere mai fine. L’uruguayano ha rilasciato un’intervista a Foot Mercato in cui ha dichiarato che giocherà ancora qualche anno, ma non sa ancora dove.