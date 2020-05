Ag. Orsolini: “Napoli il top, ma resterà al Bologna al 100%”

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, è stato ospite della redazione di Radio Kiss Kiss.

Queste le sue dichiarazioni in merito al possibile interesse del Napoli verso il proprio assistito:

“Forse alcune mie dichiarazioni sono state fraintese: non voglio creare false illazioni, Riccardo resterà al 100% al Bologna. Il prossimo anno ci saranno gli europei e il ragazzo vuole esserci.

Il Napoli è un grande club, il suo interesse, come quello di altre società fa piacere, ma al momento non è neanche corretto pensare al mercato: c’è una pandemia in corso e la ripresa del campionato è tutt’ora in bilico”.