Zeman: “La regola dei 5 cambi falserebbe il campionato. Ripresa? Non sarà facile”

Zdenek Zeman, allenatore ceco, è intervenuto ai microfoni del talk show radiofonico “Un giorno da pecora”. Tra gli argomenti trattati, egli ha parlato anche della nuova regola dei 5 cambi. Queste le sue parole:

“È un’altra di quelle cose che rende il campionato irregolare. Se si giocano 20 partite con tre cambi, non si possono cambiare le regole. Devono essere uguali per tutta la stagione. Il cambio di regola favorirebbe le rose con più giocatori a disposizione. La Juve? Ci sono tante squadre che hanno una panchina lunghissima e che mandano in tribuna fior di giocatori”.