Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, ha rilasciato delle dichiarazioni tramite il suo canale YouTube:

“Mi auguro che quando torneremo a giocare ci siano le dovute precauzioni, non solo per noi calciatori, ma anche per arbitri, staff, medici e per tutti.

Non sono preoccupato, ma ho forti riserve: ho amici che hanno perso dei parenti, anche nella mia famiglia qualcuno è deceduto.

Bisogna aver buon senso e prendersi cura di tutti”.