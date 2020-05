Napoli, i ragazzi son tornati

Riecco Castel Volturno. Il Napoli ha deciso di remare contro l’ultimo DPCM del Premier Conte. Gli allenamenti per sport di squadra, infatti, sarebbero dovuti iniziare il 18 maggio ma Aurelio De Laurentiis è riuscito a trovare un programma adatto per la ripresa anticipata. Il patron azzurro ha ricevuto l’approvazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha considerato il programma perfetto per il ritorno a Castel Volturno. Allenamenti a gruppi di 4, distanziati fra di loro, sui tre campi presenti al training center con un membro dello staff di Gennaro Gattuso a visionare la seduta.

Per la ripresa della Serie A è tutto ancora incerto. Il Governo, insieme a FIGC e il comitato scientifico, continua a lavorare per cercare una soluzione riguardo il massimo campionato italiano. Sul tema c’è spaccatura, chi vuole ripartire e chi no. Saranno fatte attente valutazioni per poi prendere una decisione definitiva.

Intanto gli azzurri, sotto la guida di Ringhio, hanno ripreso a correre sul campo. Gattuso, nonostante la surreale situazione, non ha nessuna intenzione di far abbassare la guardia ai suoi perché nel caso si riprendesse, gli azzurri devono continuare la cavalcata per recuperare ancora posizioni in classifica. La zona Champions non è lontana, ma nemmeno vicina. La corsa procedeva bene, dopo un periodo iniziale non semplice della nuova gestione tecnica (giustamente), e l’intenzione degli azzurri è quella di continuare sulla strada positiva intrapresa prima della sosta forzata. E per non dimenticare, c’è ancora una Champions da giocare. La UEFA ha tutte le intenzioni di continuare, e quindi, probabilmente, Barcellona-Napoli si disputerà (ad agosto, ipotesi più probabile).

Al momento, la notizia più “bella” è la riapertura di Castel Volturno.

Il cancello che si apre, le macchine che entrano, i ragazzi vestiti d’azzurro, il prato verde, Gattuso con il fischietto che non riesce a trattenere tra i denti perché le urla sono troppo forti, il Capitano, Ciro Mertens con il suo sorriso. I ragazzi sono tornati.