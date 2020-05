Alfonso De Nicola, ex medico degli azzurri, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del nuovo protocollo del comitato, che dà le responsabilità in caso di nuovi contagi ai medici e agli infermieri. De Nicola, da ex medico di club, ha esposto alcuni problemi:

“Bisogna dare delle responsabilità prima di far ripartire la stagione. Il medico della società di calcio è un tesserato semplice, non ha altri obblighi. La FIGC deve prima creare un obbligo e poi affidare la responsabilità; servono norme ben specifiche. Poi c’è il problema delle assicurazioni: le polizze ora sono schizzate alle stelle e sicuramente i medici andranno in difficoltà. Il calcio è un’azienda che va bene e ha un effetto trainante, quindi deve ripartire. Però il protocollo deve essere cambiato: i medici non possono rischiare di passare come i colpevoli e avere anche la responsabilità penale“.