Fabian Ruiz – Lo spagnolo è sulla lista dei desideri dei top club europei, e per il prossimo mercato sono in arrivo “super offerte” per far barcollare Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non ha nessuna intenzione di perdere il suo gioiellino, il centrocampista è fra i primi che la società vuole blindare per la prossima stagione. Solamente una proposta “indecente”, ma davvero indecente, potrà far cambiare idea al presidente De Laurentiis. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.