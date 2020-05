Pres.Spal: “Pronti a fare ricorso in caso di retrocessione”

Il presidente della Spal, Walter Mattioli, nel corso della conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“In questi mesi abbiamo fatto tantissime videoconferenze e vi assicuro che alcune cose riportate dai quotidiani sono falsità. Siamo pronti a fare ricorso nel caso di retrocessione senza poter giocare, sarebbe tutto falsato. Credo molto nei miei calciatori, nel mister e in tutto lo staff e sono sicuro che saremmo in grado di giocarcela fino in fondo per restare in A. Sarebbe una grossa delusione retrocedere così sia per noi che per i nostri tifosi”.