Sono ripresi gli allenamenti a Castel Volturno per i giocatori del Napoli, i quali con tutte le misure igienico-sanitarie si apprestano a tornare in forma in vista della ripresa del campionato.

Il Napoli quindi riprende da dove si era fermato: lo fa sopratutto nel segno di Rino Gattuso, l’allenatore che in poco meno di 6 mesi sta incidendo in maniera decisiva in questa stagione e non solo.

Si proprio così, in questo periodo di quarantena l’unica certezza è stata proprio la volontà di Gattuso di rimanere a Napoli e lottare per inseguire i suoi obiettivi su questa panchina. Obiettivi presenti e futuri, sempre e solo nel segno di Gattuso.

Ha ribadito la sua leadership nel gruppo, mettendoci come sempre ha fatto la faccia: in primis ha chiesto a tutti i giocatori di non tornare nei rispettivi paesi, come successo alla Juve per esempio, per cercare di mantenere quella concentrazione che si era vista prima della pandemia dove i risultati stavano aiutando a risollevare il morale del gruppo.

Ha seguito passo passo i “compiti a casa” dei giocatori come se fosse un maestro sempre pronto a dar una mano ai suoi, perché Gattuso è uno che nel gruppo e nei valori dello sport e della vita ci crede maledettamente.

Non è un caso che sia il primo ad essere arrivato al centro sportivo di Castel Volturno, prima delle 8:30 del mattino. Un segnale certo, ma anche una maledetta voglia di ripartire e di ritornare alla normalità prima possibile.

Questo è lo spirito Gattuso, che non è certo passato inosservato: i giocatori lo sanno e lo apprezzano. Devono farsi trovare pronti fin da subito, perché il tecnico calabrese non aspetta nessuno…ha un obiettivo da inseguire.

Avanti marsc’