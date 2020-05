Massimo Moratti, parlando alla Domenica Sportiva, ha lanciato un grosso indizio sul futuro di Icardi:

“Lautaro? Se fossi nell’Inter me lo terrei stretto, ha un grande potenziale e ancora ha margine di miglioramento. Ha grandi doti, e vicino a Lukaku si può sognare. Non so però quanto sia facile se dovessero arrivare offerte delle grandi società. Icardi? Immagino che sia un qualcosa di concluso per l’Inter, deciderà il PSG cosa farne, ma è un grandissimo giocatore”.