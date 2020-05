Futuro in bilico per Meret: cederlo sarebbe la scelta giusta?

Alex Meret, quando è arrivato al Napoli, ha indossato la maglia azzurra con tutti i buoni presupposti per fare un’enorme scalata, verso il punto più alto della sua carriera. Con Ancelotti, Meret è riuscito a totalizzare un bel numero di presenze, consolidando il suo posto tra i pali azzurri. L’arrivo di Gattuso, però, è stato un fulmine a cielo sereno per il portiere: improvvisamente si è ritrovato relegato in panchina e si è visto scavalcare dal “rivale” Ospina. Gattuso ha preferito il colombiano soprattutto per l’abilità di guidare la difesa e di far uscire bene la squadra palla al piede, essenziale per la sua tattica.



Una discesa inaspettata per Meret che, se non fosse stato per lo stop forzato dalla pandemia, avrebbe rischiato anche il posto tra i 23 per la spedizione ad Euro2020, rinviato al prossimo anno.



Da questa scelta di Gattuso, si sono aperte le prime ipotesi di cessione per l’ex SPAL. La volontà del club partenopeo è quella di trattenere il giovane portiere, sia appunto per l’età, sia per il potenziale che ha ampiamente dimostrato. La scelta, però, potrebbe essere frutto della volontà del giocatore. Per il portiere la volontà è quella di potersi esprimere ampiamente e, perché no, avere il giusto tempo per convincere ancora di più Roberto Mancini.



Sarebbe una scelta giusta quella del Napoli, di lasciarlo andare? Visti i parametri ideali del club azzurro, ovviamente no. Meret è giovane (caratteristica gradita da ADL), ha talento ed è costato 25 milioni di euro. La volontà di Gattuso è quella di affidarsi ad un portiere che incarni a pieno le caratteristiche che la sua tattica richiede, ma Meret ha un talento enorme, che il Napoli non vuole perdere. Sarà una riflessione importante quella della dirigenza, per poter arrivare ad una soluzione che faccia contenti tutti.