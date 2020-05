Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal:

“Ripartire? Sono d’accordo, però senza poi fermarsi in seguito perché così sarebbe ridicolo. Cinque sostituzioni? Per me è giusto, anzi in questo momento si potevano aumentare anche fino a 7, non credo che gli allenatori usino qualche escamotage. Si giocherà a luglio, oltre al dispendio fisico esagerato ci sarà quello nervoso. Per cui credo che sia una misura necessaria”.