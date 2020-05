Umberto Chiariello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Vedremo se l’atteggiamento di ADL in merito ai diritti tv sarà proficuo o meno. Pare ci sia una linea molto rigida in Lega guidata da De Laurentiis e Lotito di voler fare causa a SKY e DAZN per mancato pagamento dell’ultima rata della stagione in corso. Non mi pare che SKY e DAZN abbiano tutti i torti, il Napoli come altre hanno sospeso i pagamenti per le proprie squadre, perché le due piattaforme non possono farlo?. A mio parere a linea dura non paga e usare sempre la sciabola non è cosa buona e giusta”.