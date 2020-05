Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, ha parlato così a Radio Goal:

“Se si riprenderà, lo si farà con un protocollo rigido e tutte quelle accortenze necessarie per non far degenerare la situazione contagi. E’ ovvio che il risultato di tutte queste norme trasformerà in un surrogato il calcio che conosciamo. Ma è opinione di massa che è un surrogato che serve a tutti, al tessuto socio-economico del Paese sopratutto. A me dà fastidio la demagogia che viene fatta sul mondo del calcio”.