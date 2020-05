Come riportato da La Repubblica la questione legata agli stipendi sta diventando un braccio di ferro tra i calciatori e le società. Molti atleti hanno replicato alla volontà di non versare 2 o 4 mesi di stipendi e motli hanno deciso di rinunciare a tutto aprile, ma almeno 6 club di Serie A non pagano gli stipendi da gennaio. E’ previsto un intervento dell’AIC.