Sandro Sabatini, giornalista e conduttore televisivo, durante una diretta su Instagram ha parlato di alcune situazioni di mercato riguardanti il Napoli. Queste le sue parole:

Su Tonali “Tonali al Napoli è un’operazione che potrebbe concretizzarsi, ma secondo le ultime indiscrezioni il talento del Brescia sarebbe vicinissimo all’Inter. Ma per me la sua prossima squadra sarà la Juventus“.

Su Azmoun e Mertens “Sardar Azmoun può arrivare al Napoli al posto di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto e su di lui ci sarebbe ancora l’interesse dell’Inter per una possibile operazione a parametro zero“.

Su Koulibaly “Koulibaly-Liverpool? La squadra di Klopp è interessata al senegalese, ma penso che i reds non abbiano bisogno di un difensore centrale al momento”