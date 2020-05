L’AIC ha organizzato una riunione per avere uno stretto contatto con i rappresentati di alcuni team di Serie A. Evidenziato le problematiche relative al Covid nelle società di Torino, Sampdoria, Fiorentina e Juventus. I rappresentati per il Napoli, sono stati Meret e Insigne, dove ci si è soffermati anche su come affrontare nella maniera giusta gli allenamenti.