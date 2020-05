Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe privarsi Hirving Lozano, ma ad una condizione, quella di non svenderlo. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha nessuna intenzione di cedere il messicano al di sotto dei 50 milioni spesi per portarlo in azzurro. Al momento, l’unico club interessato è l’Everton di Carlo Ancelotti, che però non ha ancora messo sul piatto una proposta allettante.