Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui diritti tv ora che il campionato è fermo. A quanto pare non tutti sono disposti a pagare l’ultima tranche sui diritti delle partite del massimo campionato Italiano. In Lega si sono schierate due fazioni; una di queste crede che a causa dei pagamenti sospesi non valga la pena fatturare l’ultima parte di pagamento, l’altra invece pensa che non sia necessario rischiare di far ripercuotere questa scelta sul triennio 2021-24 e ritiene sia necessario sedersi ad un tavolo con le televisioni detentori dei diritti (Sky, Dazn e Img) per trovare una soluzione che sia giusta per tutte le parti.