Il Corriere dello Sport ha riportato in queste ore un’indiscrezione che riguarda il club di ADL. A quanto pare Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su un obbiettivo della Lazio per l’attacco. Stiamo parlando dell’attaccante classe 97′ Luis Suarez del Watford in forza al Real Saragoza. Lotito già nelle scorse settimane ha mostrato un forte interesse per il giocatore che non ha intenzione di rinnovare con il club di Pozzo. I capitolini pare abbiano già avanzato un’offerta di circa 20 milioni di euro (18 + 2 di bonus). Sul giocatore ci sono anche Atletico Madrid, Valencia e Betis che vorrebbero rilanciarlo in Liga. Questa stagione il colombiano ne La Liga2 ha già giocato ben 28 partite segnando 18 gol; una media importante che ha attratto molte squadre in Europa.