Nel 2012 il Napoli acquista dal San Paolo il giovane difensore brasiliano, molto promettente, Bruno Uvini, il quale firma un contratto di 5 anni. Non colleziona nessuna presenza in campionato, una in Europa League e viene ceduto in prestito al Siena, dove neanche lì debutta in Serie A. Al termine della stagione torna in azzurro, dove finalmente esordirà in campionato contro il Catania, ma sarà l’unica e ultima presenza per lui. A marzo 2014 viene ceduto in prestito al Santos, ma poi a Gennaio 2015 torna in azzurro per la terza volta. A Luglio 2015 viene ceduto definitivamente al Twente, dove però giocherà titolare. Attualmente milita nell’Al-Wakrah, in Arabia Saudita. Vanta anche 3 presenze con la Seleçao, la nazionale brasiliana. Di lui si è sempre detto un gran bene, ma non è riuscito mai a mantenere le aspettative. Un possibile talento che invece si è dimostrato un fantasma.