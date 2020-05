Alberto Colombo, vicesegretario generale della European Leagues, ha parlato attraverso le colonne de Il Corriere dello Sport per parlare della possibile ripresa dei vari campionati europei:

“La situazione italiana è simile a quella di tanti paesi, bisogna fare un lavoro sui protocolli determinante. In Germania sono stati più rapidi nel prendere le decisioni, in Spagna e Inghilterra stanno lavorando seriamente per ripartire. C’è volontà generale di ripartire per giugno, in Italia stanno mettendo in atto un processo molto strutturato…”.