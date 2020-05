Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha comunicato sui social le ultime notizie sulla situazione legata allo sport in Italia e alla riapertura dei centri sportivi. Queste le sue parole:

“Ho inviato una richiesta a Pancalli e Malagò per convocare due riunioni del Coni e del Cip. Vista l’approvazione della legge riguardante le Olimpiadi e le ATP Finals di Torino, c’è bisogno di garantire agli atleti la massima sicurezza . E nelle prossime ore avremo il parere del CTS sul protocollo della Figc“.

Sugli allenamenti “Abbiamo anche intenzione di proporre al CTS le linee guida per gli allenamenti e per la riapertura di tutti i centri sportivi. E riteniamo anche opportuno riaprire i centri estivi per i giovani. A questo proposito, ci siamo messi in contatto con la Ministra dell’Istruzione e la Ministra per le Pari Opportunità”.