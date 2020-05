Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato sui profili social della trasmissione Il Bello del Calcio.

In particolare si è soffermato sul suo addio alla squadra azzurra: “Dopo la promozione in A sono andato via perché mi hanno detto che non facevo più parte del progetto, mi cacciarono. Fui molto dispiaciuto, sarei voluto rimanere perché stavo veramente bene a Napoli“.