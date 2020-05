Repubblica – Campionato, Conte sulla scia della Merkel: il piano per ripartire

Ripresa Campionato – L’edizione odierna di Repubblica scrive delle novità a riguardo:

“Se la curva dei contagi in Italia dovesse continuare a scendere entro il 14 maggio, gli allenamenti di gruppo potrebbero anche riprendere prima del 18. Così facendo, la pista che porta allo sblocco della Serie A il 14 giugno e la sua conclusione a fine luglio con la Champions ed Europa League ad agosto, si fa sempre più concreta”.

“Non solo Serie A, anche la B potrebbe riprendere gli allenamenti individuali prima del 18, quelli di gruppo 10 giorni dopo, e riprendere il campionato a inizio luglio fino alla fine di agosto. I contratti in scadenza a fine giugno, verrebbero prolungati fino al 31 agosto, da linee guida Fifa con deroga della FIGC. Conte vorrebbe riprendere come in Germania, sulla scia della Merkel. Questo è il piano politico”.