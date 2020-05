PSV, Schaling: “Lozano in Olanda incideva di più per questo motivo”

Lo scout del PSV che ha portato in Europa Hirving Lozano, Thomas Schaling, ha parlato a Mundo Claro delle caratteristiche del messicano e del perché a Napoli non ha convinto ancora: “Hirving ha una mentalità vincente, sa muoversi senza palla, attacca lo spazio, cosa che in Olanda manca. Qui i giovani vogliono sempre la palla. La concorrenza a Napoli è forte e non permette a Lozano di esprimersi al meglio. La Spagna per lui sarebbe un campionato ideale, in Inghilterra pagherebbe il fatto che non è un giocatore molto fisico“.